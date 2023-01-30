Прогрессивная шкала налогов: эксперты МЭФ развенчивают мифы

Чтобы утопить все, что может быть полезным для России, уже выработалась "надежная" схема действий: собрать неких "экспертов", предложить им что-то списанное с потолка, разбить это "что-то" в пух и прах — и заключить все это ссылкой на президента, который запретил делать "все плохое". И эта схема на самом деле очень эффективна. Это мы можем видеть и на примере "организованных дискуссий" по вопросу о введении в РФ прогрессивного подоходного налога, пишут в своей работе эксперты Московского экономического форума Владимир Кашин, д.э.н., бывший замдиректора ГНИИ Развития налоговой системы, и Михаил Абрамов, к.т.н., президент ЭАЦ "Модернизация".

Доводы против прогрессивной шкалы "железные" и сразу бьют в цель: "погибнет средний класс", "плоская" ставка НДФЛ обеспечивает хорошую собираемость налога, при прогрессивной шкале народ замучается с составлением ежегодных налоговых деклараций, наши налоговые органы не смогут обеспечить необходимый контроль и т.д. Итог — общее мнение "экспертов": "мировая практика якобы не приветствует ломку эффективных систем уплаты налогов".

Между тем, именно реформирование подоходного налогообложения и, в частности, введение прогрессивной шкалы НДФЛ — одна из первоочередных мер по развитию промышленного производства и выводу нашей страны из кризиса. Именно она обеспечивает покупательский спрос и справедливое распределение доходов. В США повышение в 1931 году максимальной ставки подоходного налога с 25% до 63% было одной из главных мер борьбы с Великой депрессией.

С учетом мирового опыта и российского менталитета на первом этапе подоходный налог со ставкой 13% следует оставить для дохода до 250 тыс. руб. в месяц. Свыше этой суммы получают зарплату 0,8% работников России. Минимальный необлагаемый налогом доход должен быть хотя бы 30 тыс. руб. в месяц. Это существенно меньше, чем в развитых странах, но для начала было бы неплохо — мы выйдем на уровень наших партнеров по БРИКС — в Китае, если перевести на рубли, не облагают около 50,0 тыс. руб./мес., в Бразилии — 24 тыс. руб./мес. Для дохода от 250 тыс. до 1 млн руб. Кашин и Абрамов предлагают ставку налога 30%; свыше 1 млн руб. в месяц — 50%, что для страны с таким социальным неравенством как у нас, совсем не так много.

Теперь об отдельных тезисах "экспертов" — сторонников "плоской" шкалы.

📍 "Средний класс у нас сразу погибнет!" При предлагаемом необлагаемом налогом доходе до 30 тыс. руб. в месяц и начальной налоговой ставке в 13% для дохода до 250 тыс. руб. в месяц среднего класса изменение шкалы не коснется.

📍 "А они тогда все убегут за границу!" — грозятся наши "эксперты". Но во Франции, Англии, Германии, США, Италии они будут платить налоги по ставкам в 45%-50%, плюс огромные штрафы за малейшие упущения при декларировании и налоги в 25%-30% при любом "переписывании" своего имущества "с папы на сына" или "с племянника на тетю".

📍 О "хорошей собираемости" плоского НДФЛ: если рассчитать совокупность всех доходов жителей РФ по стандартной процедуре, принятой в налоговых органах развитых стран (сумма годовых расходов населения плюс чистый прирост его "собственности"), то оказывается, что при ставке в 13% общие сборы НДФЛ должны были быть больше примерно в 2 раза.

📍 Теперь следующее: "наши налоговые органы с этой работой не справятся". И это при "самом эффективном налоговике" Мишустине, который уже три года как премьер-министр? Значит, нужны другие налоговые органы. Пусть берут пример с Дании или Швеции, где налоговые органы уже более десяти лет составляют полные налоговые декларации для всех своих граждан, и делают это на таком уровне, что более 70% налогоплательщиков просто подписывают эти декларации

Благодаря необлагаемому налогом доходу в 30 тыс. руб. в месяц, снижение налоговой нагрузки почувствует абсолютное большинство россиян, 90 или даже более процентов населения увидят свои доходы выросшими. И казна от того тоже много не потеряет, поскольку все эти люди свои увеличенные доходы обязательно потратят на покупки, в цене который есть НДС со ставкой в 20%. И лишь около 0,8% должны будут платить повышенный налог.

Московский экономический форум пройдет в апреле 2023 года, он впервые после четырехлетнего перерыва состоится в офлайн-формате.