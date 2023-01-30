Прогрессивная шкала налогов: эксперты МЭФ развенчивают мифы

30 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Прогрессивная шкала налогов: эксперты МЭФ развенчивают мифы

Чтобы утопить все, что может быть полезным для России, уже выработалась "надежная" схема действий: собрать неких "экспертов", предложить им что-то списанное с потолка, разбить это "что-то" в пух и прах — и заключить все это ссылкой на президента, который запретил делать "все плохое". И эта схема на самом деле очень эффективна. Это мы можем видеть и на примере "организованных дискуссий" по вопросу о введении в РФ прогрессивного подоходного налога, пишут в своей работе эксперты Московского экономического форума Владимир Кашин, д.э.н., бывший замдиректора ГНИИ Развития налоговой системы, и Михаил Абрамов, к.т.н., президент ЭАЦ "Модернизация".

Доводы против прогрессивной шкалы "железные" и сразу бьют в цель: "погибнет средний класс", "плоская" ставка НДФЛ обеспечивает хорошую собираемость налога, при прогрессивной шкале народ замучается с составлением ежегодных налоговых деклараций, наши налоговые органы не смогут обеспечить необходимый контроль и т.д. Итог — общее мнение "экспертов": "мировая практика якобы не приветствует ломку эффективных систем уплаты налогов".

Между тем, именно реформирование подоходного налогообложения и, в частности, введение прогрессивной шкалы НДФЛ — одна из первоочередных мер по развитию промышленного производства и выводу нашей страны из кризиса. Именно она обеспечивает покупательский спрос и справедливое распределение доходов. В США повышение в 1931 году максимальной ставки подоходного налога с 25% до 63% было одной из главных мер борьбы с Великой депрессией.

С учетом мирового опыта и российского менталитета на первом этапе подоходный налог со ставкой 13% следует оставить для дохода до 250 тыс. руб. в месяц. Свыше этой суммы получают зарплату 0,8% работников России. Минимальный необлагаемый налогом доход должен быть хотя бы 30 тыс. руб. в месяц. Это существенно меньше, чем в развитых странах, но для начала было бы неплохо — мы выйдем на уровень наших партнеров по БРИКС — в Китае, если перевести на рубли, не облагают около 50,0 тыс. руб./мес., в Бразилии — 24 тыс. руб./мес. Для дохода от 250 тыс. до 1 млн руб. Кашин и Абрамов предлагают ставку налога 30%; свыше 1 млн руб. в месяц — 50%, что для страны с таким социальным неравенством как у нас, совсем не так много.

Коллаж, плоская шкала налогообложения, бабушка, Кудрин, Чубайс, олигархи, Потанин, Дерипаска, Абрамович, Усманов(2020)|Фото: Накануне.RU

Теперь об отдельных тезисах "экспертов" — сторонников "плоской" шкалы.

📍 "Средний класс у нас сразу погибнет!" При предлагаемом необлагаемом налогом доходе до 30 тыс. руб. в месяц и начальной налоговой ставке в 13% для дохода до 250 тыс. руб. в месяц среднего класса изменение шкалы не коснется.

📍 "А они тогда все убегут за границу!" — грозятся наши "эксперты". Но во Франции, Англии, Германии, США, Италии они будут платить налоги по ставкам в 45%-50%, плюс огромные штрафы за малейшие упущения при декларировании и налоги в 25%-30% при любом "переписывании" своего имущества "с папы на сына" или "с племянника на тетю".

📍 О "хорошей собираемости" плоского НДФЛ: если рассчитать совокупность всех доходов жителей РФ по стандартной процедуре, принятой в налоговых органах развитых стран (сумма годовых расходов населения плюс чистый прирост его "собственности"), то оказывается, что при ставке в 13% общие сборы НДФЛ должны были быть больше примерно в 2 раза.

📍 Теперь следующее: "наши налоговые органы с этой работой не справятся". И это при "самом эффективном налоговике" Мишустине, который уже три года как премьер-министр? Значит, нужны другие налоговые органы. Пусть берут пример с Дании или Швеции, где налоговые органы уже более десяти лет составляют полные налоговые декларации для всех своих граждан, и делают это на таком уровне, что более 70% налогоплательщиков просто подписывают эти декларации

Благодаря необлагаемому налогом доходу в 30 тыс. руб. в месяц, снижение налоговой нагрузки почувствует абсолютное большинство россиян, 90 или даже более процентов населения увидят свои доходы выросшими. И казна от того тоже много не потеряет, поскольку все эти люди свои увеличенные доходы обязательно потратят на покупки, в цене который есть НДС со ставкой в 20%. И лишь около 0,8% должны будут платить повышенный налог.

Московский экономический форум пройдет в апреле 2023 года, он впервые после четырехлетнего перерыва состоится в офлайн-формате.

Теги: Прогрессивная шкала налогов, Московский экономический форум



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети