"Ростелеком" ведет переговоры по приобретению "МегаФона" у USM Group, - СМИ

"Ростелеком" в конце 2022 года обратился в правительство за согласованием покупки "Мегафона" у USM Group. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на близкий к кабмину источник. Также интерес госоператора к активу подтверждают еще три участника рынка.

Собеседники издания, близкие к "МегаФону", уточнили, что активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные.

В конце прошлого года "Мегафон" начал выкупать у структур USM связанные с телекоммуникациями компании. Так, в декабре оператор связи приобрел разработчика аналитических платформ на базе искусственного интеллекта oneFactor и провайдера систем поддержки бизнеса "Нэксайн". В январе "Мегафон" завершил сделку по покупке у USM компании "ИнПлат" — ключевого игрока на рынке мобильной коммерции.

Один из источников газеты не исключил, что реструктуризация активов связана с планами продать "Мегафон".

В конце 2021 года USM вышел из другого крупного актива: связанные с "Газпромом" структуры консолидировали большинство голосующих акций VK.

Сделка по продаже "МегаФона" может быть продолжением перераспределения ключевых технологических активов в пользу государства, считает Леонид Делицын из ФГ "Финам". Ранее российские власти отказались согласовать продажу "Вымпелкома" (бренд «"Билайн") нидерландским холдингом Veon топ-менеджменту оператора, но источники газеты полагают, что в конечном итоге актив выкупит новый инвестор. Среди претендентов они называли структуры "Газпрома" и Сбер.