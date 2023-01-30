30 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

Борис Джонсон рассказал о разговоре с Путиным накануне начала СВО

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, который у него состоялся в прошлом году до начала специальной военной операции РФ на Украине.

Джонсон в интервью Sky News заявил, что пытался убедить Путина в отсутствии угрозы вступления Украины в НАТО в "обозримом будущем".

"Он [Путин] сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", - рассказал Джонсон.

По словам политика, в какой-то момент Путин пригрозил ему: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде".

Теги: борис джонсон, владимир путин, переговоры, сво



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