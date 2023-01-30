30 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: форум Утро

В Челябинской области простятся с экс-депутатом, погибшим в ходе спецоперации

В Златоуст Челябинской области доставили тело бывшего депутата городского собрания Александра Негребецких, погибшего в ходе спецоперации.

"Много было домыслов, кто-то верил, кто-то не верил в его смерть. Сейчас в этом жизнь ставит жирную точку. Царствия Небесного и вечная память тебе, много было событий, многое сделано вместе. Покойся с миром, друг. Мои соболезнования родным и близким", - написал на своей странице в соцсети экс-глава города Вячеслав Жилин.

Прощание с Александром Негребецких состоится 31 января в храме Серафима Саровского. Его похоронят в поселке Октябрьский.

Александр Негребецких отправился в Донбасс в феврале прошлого года. В июне стало известно о его гибели во время выполнения боевого задания.

Теги: спецоперация, СВО, Александр Негребецких,



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