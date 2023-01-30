Нефтяники обеспокоены отказом РЖД возить нефтепродукты на восток

Крупнейшие нефтяники обеспокоены участившимися отказами "Российских железных дорог" (РЖД) принимать нефтепродукты к перевозке в восточном направлении. Компании опасаются, что затруднения с вывозом могут повлиять на их производственную программу. Ситуация может обостриться после того, как в феврале вступит в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, а с апреля заработают субсидии на перевозку топлива на восток.

Нефтекомпании жалуются на массовые отказы РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении, рассказали источники "Ъ" в отрасли. С такими проблемами столкнулся ряд крупных НПЗ, в том числе Омский ("Газпром нефть"), Киришский ("Сургутнефтегаз"), Орский ("Фортеинвест"), ТАНЕКО ("Татнефть"), а также заводы "Башнефти" (входят в "Роснефть"). Источники издания заявляют, что "вопрос неоднократно поднимался на штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, но решения нет".

23 января о проблеме накопления не принятых к перевозке груженых вагонов с продукцией Омского НПЗ глава "Газпром нефти" Александр Дюков "в очередной раз" проинформировал в письме (копия есть у "Ъ") гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова. По словам топ-менеджера, около 30% нефтепродуктов завода, отгружаемых со станций Комбинатская (Омская область) и Сокур (Новосибирская область), предназначены для потребителей в восточных регионах, но со второй половины 2022 года компания "систематически сталкивается с проблемами при обеспечении железнодорожных поставок".

В ОАО РЖД заверили, что "держат на особом контроле и обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении". В условиях дефицита провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов к перевозке идет "с учетом приоритетов, определенных во временных правилах очередности, где преимущества имеет продукция высокого передела, скоропортящиеся грузы, а также любые грузы во внутрироссийском сообщении". Например, грузополучатель ООО "Нико-Ойл ДВ" (станция Гайдамак) при перерабатывающей способности 44 вагона осуществлял выгрузку на уровне 21 вагона в среднем в сутки. В связи с этим ОАО РЖД с 11 по 27 января было вынуждено ограничить погрузку всех нефтеналивных грузов.