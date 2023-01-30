Нефтяники обеспокоены отказом РЖД возить нефтепродукты на восток

30 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Нефтяники обеспокоены отказом РЖД возить нефтепродукты на восток

Крупнейшие нефтяники обеспокоены участившимися отказами "Российских железных дорог" (РЖД) принимать нефтепродукты к перевозке в восточном направлении. Компании опасаются, что затруднения с вывозом могут повлиять на их производственную программу. Ситуация может обостриться после того, как в феврале вступит в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, а с апреля заработают субсидии на перевозку топлива на восток.

Нефтекомпании жалуются на массовые отказы РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении, рассказали источники "Ъ" в отрасли. С такими проблемами столкнулся ряд крупных НПЗ, в том числе Омский ("Газпром нефть"), Киришский ("Сургутнефтегаз"), Орский ("Фортеинвест"), ТАНЕКО ("Татнефть"), а также заводы "Башнефти" (входят в "Роснефть"). Источники издания заявляют, что "вопрос неоднократно поднимался на штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, но решения нет".

23 января о проблеме накопления не принятых к перевозке груженых вагонов с продукцией Омского НПЗ глава "Газпром нефти" Александр Дюков "в очередной раз" проинформировал в письме (копия есть у "Ъ") гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова. По словам топ-менеджера, около 30% нефтепродуктов завода, отгружаемых со станций Комбинатская (Омская область) и Сокур (Новосибирская область), предназначены для потребителей в восточных регионах, но со второй половины 2022 года компания "систематически сталкивается с проблемами при обеспечении железнодорожных поставок".

В ОАО РЖД заверили, что "держат на особом контроле и обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении". В условиях дефицита провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов к перевозке идет "с учетом приоритетов, определенных во временных правилах очередности, где преимущества имеет продукция высокого передела, скоропортящиеся грузы, а также любые грузы во внутрироссийском сообщении". Например, грузополучатель ООО "Нико-Ойл ДВ" (станция Гайдамак) при перерабатывающей способности 44 вагона осуществлял выгрузку на уровне 21 вагона в среднем в сутки. В связи с этим ОАО РЖД с 11 по 27 января было вынуждено ограничить погрузку всех нефтеналивных грузов.

Теги: Нефтепродукты, восток, РЖД, поезд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети