В Екатеринбурге банк атаковал звонками сотрудников МЧС из-за долга их коллеги

В Екатеринбурге банк оштрафован за частые звонки с требованиями выплатить долг.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в ведомство обратился житель уральской столицы с жалобой на телефонные звонки от банка по месту его работы – региональное ГУ МЧС. Они поступали от кредитной организации, с которой заявитель состоит в договорных отношениях. Звонивший сотрудник сообщал МЧС-никам, чтобы их коллега связался с банком для погашения задолженности. При этом представитель банка звонил неоднократно и по разным номерам.

Как выяснили приставы, сам должник согласия на взаимодействие по поводу его долга с третьими лицами не давал. По месту его службы были запрошены аудиозаписи телефонных переговоров, которые помогли подтвердить вину кредитной организации.

В итоге банк был привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.