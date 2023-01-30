WP: США отправят Abrams на Украину не раньше конца года

Украина получит от США американские танки Abrams не ранее конца текущего года, пишет газета Washington Post.

По данным издания, американские власти планируют направить Киеву 31 танк Abrams M1A2, которые еще предстоит изготовить.

В публикации сообщается, что они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем.

При этом отмечается, что решение о поставках Abrams сделало возможным более оперативную передачу Киеву немецких Leopard.

По информации издания, американская сторона изначально не хотела предоставлять Киеву Abrams, ссылаясь на сложность их эксплуатации, но изменила свое мнение, когда выяснилось, что ФРГ не будет в одиночку, без США, поставлять Украине немецкие танки Leopard и позволять делать то же другим странам, имеющим такую же бронетехнику.

Напомним, правительство Германии решило передать Киеву два танковых батальона. Первым шагом станет отправка роты из 14 танков из запасов бундесвера. США передадут Украине 31 танк Abrams, заявил президент страны Джо Байден. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что поставки западных танков на Украину не изменят ситуацию в пользу Киева.