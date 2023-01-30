Картину Ван Дейка, найденную в сарае под слоем помета, продали за $3 млн

Этюд голландского художника Антониса Ван Дейка (1599–1641) для картины "Святой Иероним с ангелом", найденный в сарае под слоем птичьего помета, продали на аукционе за $3,1 млн.

Картину нашли в 2002 г. на ферме под Нью-Йорком, полотно лежало в сарае под слоем птичьего помета. Позже этюд за $600 купил коллекционер Альберт Робертс, пишет РБК. Он решил, что работа относится к Золотому веку голландской живописи (XVII век) и отдал картину на экспертизу.

В 2019 г. искусствовед Сьюзан Барнс сообщила, что найденный на ферме этюд – "удивительно хорошо сохранившаяся" работа Ван Дейка. По ее словам, масляный набросок к картине "Святой Иероним с ангелом", которая теперь хранится в музее Роттердама, художник написал в начале своей карьеры. Это один из двух крупных этюдов, которые Ван Дейк писал с живых моделей.

Коллекционер, купивший картину, умер в 2021 г. Полотно выставили на торги аукциона Sotheby's. В итоге его продали за $3,1 млн. В аукционном доме заявили, что часть выручки направят в Фонд Альберта Б. Робертса, который оказывает поддержку художникам и другим благотворительным организациям