30 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Исследование: почти у половины россиян появились новые источники дохода

У 48% россиян в прошлом году появились новые источники дохода.

Как говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах", 35% граждан сообщили о подработках, еще 12% - о появлении доходов от депозита или накопительного счета. Около 6% участников исследования сообщили, что заработали на инвестициях в ценные бумаги, а еще 2% назвали другие источники дополнительного дохода.

Чаще всего о новых источниках дохода сообщали жители Дальневосточного федерального округа (56%), где оказалось больше всех тех, кто получил дополнительные средства от подработки (42%) и банковских вкладов (22%). В то же время на инвестициях чаще всего зарабатывали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (15%).

17% опрошенных за последний год сменили работу, а каждый десятый гражданин получил повышение, еще 9% заявили о потере работы. У 64% профессиональный статус за последний год не изменился, сообщает РИА Новости.

Теги: исследования, россияне, работа



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