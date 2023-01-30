30 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство РФ прорабатывает финансирование проектов за счет ФНБ

Кабмин России прорабатывает финансирование проектов в текущем году на сумму около 1,5 трлн руб. за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Об этом сообщил первый заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов. "В 2023-м по уже подписанным ранее соглашениям и согласно принятым в 2022 году решениям будет направлено из ФНБ 356 млрд руб. Плюс около 1,5 трлн руб. сейчас в стадии проработки: мы надеемся, что в 2023 году эти средства также пойдут из фонда", - заявил он.

Как напомнил замглавы, в 2022 году за счет средств ФНБ были профинансированы проекты на сумму 1,1 трлн руб. На инфраструктурные проекты было направлено 412 млрд руб.

"Это, в частности, три автодороги: Москва - Казань, Казань - Екатеринбург и обход Твери. Это и проекты фонда ЖКХ в размере 37 млрд рублей, развитие Центрального транспортного узла в Москве и Московской области, обновление вагонов для Санкт-Петербургского метрополитена", - отметил Торосов.

Подчеркивается, что около 692 млрд руб. было направлено на докапитализацию РЖД, ГТЛК, ДОМ.РФ, Газпромбанка, а также "Аэрофлота" и поддержку других отечественных авиакомпаний, сообщают "Известия".

Теги: ФНБ, Минэкономразвития, правительство РФ



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