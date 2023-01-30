30 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" не исключил рост цен в 2023 году

Авиакомпания "Аэрофлот" в 2022 году сохранила уровень тарифов 2021 года.

Как сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский, в 2023 году предполагает возможный рост цен на уровне инфляции.

"В среднем в 2022 году мы сохранили уровень тарифов 2021 года. На 2023 год мы предполагаем для себя возможный рост на уровне инфляции, дальше работает рынок, покупательская способность, спрос", - сказал гендиректор.

Как сообщалось ранее, стоимость полетов по России в эконом-классе увеличилась за 2022 г. максимальными за 14 лет темпами. Рост составил 8–14%. При этом на фоне увеличения стоимости снизилось качество услуг, предоставляемых авиакомпаниями.

Теги: Аэрофлот, авиация



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Ранее 25.01.2023 09:20 Мск Цена полета по России в эконом-классе увеличилась за 2022-ой максимальными за 14 лет темпами


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