30 Января 2023
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Политика В России В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Россия откажется от содержания иностранных военных пенсионеров

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала денонсацию Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и госстрахования военнослужащих государств – участников СНГ.

Проект закона был разработан МИДом совместно с ФСБ. Он предусматривает также отказ от аналогичного соглашения о пенсиях служащих погранвойск государств – участников СНГ, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкого к Белому дому источник.

"В последние годы значительно увеличилось количество случаев выплаты государственными органами РФ пенсий лицам, не проходившим военную службу ни в СССР, ни в РФ", – следует из пояснительной записке.

Отмечается, что предусмотренный соглашениями от 15 мая 1992 года порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в Россию, где самый высокий на пространстве СНГ уровень пенсионного обеспечения.

При этом у бывших военных пенсионеров России, переехавших на ПМЖ в другую страну, размер пенсии оказывается значительно ниже, что "вызывает справедливые жалобы". Подчеркивается, что сегодня Россия "фактически оплачивает пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств".

 

Теги: военные пенсионеры, пенсия



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