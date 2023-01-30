Россия откажется от содержания иностранных военных пенсионеров

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала денонсацию Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и госстрахования военнослужащих государств – участников СНГ.

Проект закона был разработан МИДом совместно с ФСБ. Он предусматривает также отказ от аналогичного соглашения о пенсиях служащих погранвойск государств – участников СНГ, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкого к Белому дому источник.

"В последние годы значительно увеличилось количество случаев выплаты государственными органами РФ пенсий лицам, не проходившим военную службу ни в СССР, ни в РФ", – следует из пояснительной записке.

Отмечается, что предусмотренный соглашениями от 15 мая 1992 года порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в Россию, где самый высокий на пространстве СНГ уровень пенсионного обеспечения.

При этом у бывших военных пенсионеров России, переехавших на ПМЖ в другую страну, размер пенсии оказывается значительно ниже, что "вызывает справедливые жалобы". Подчеркивается, что сегодня Россия "фактически оплачивает пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств".