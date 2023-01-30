30 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Phil Noble / Reuters

В Минэкономразвития назвали доллар по 70 рублей балансовым для экономики РФ

Среднегодовой курс рубля в текущем году составит около 70 руб. за доллар.

Как сообщил первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов, такой курс является балансовым для российской экономики. "Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 руб. за доллар, примерно, как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году - 68-72 рубля", - отметил он.

"Уровень в 70 руб. за доллар - балансовый для экономики. 60 категорически не устраивает экспортеров, тогда их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы", - отметил Торосов.

Подчеркивается, что в ослабление рубля вносит вклад восстановление импорта, в том числе за счет параллельного. "Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше", - подчеркнул замглавы, сообщают "Известия".

Аналитики CberCIB Investment Research ранее говорили, что в январе курс доллара может опуститься до 65 руб. Это связано с решением Министерства финансов возобновить интервенции на валютном рынке по возрожденному бюджетному правилу.

Теги: Минэкономразвития, доллар, рубль



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