"АвтоВАЗ" испытывает дефицит краски

Компания "АвтоВАЗ" столкнулась с нехваткой лакокрасочных материалов.

Проблему подтверждают опрошенные дилеры марки. По их словам, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Отмечается, что доступность машин других оттенков возможна "не ранее марта".

Как заявил представитель "АвтоВАЗа", компания находится в постоянном контакте с поставщиками, чтобы наладить регулярные поставки. Данный вопрос может решиться в ближайшие недели.

В настоящее время на площадке Минпромторга "АвтоВАЗ" и предприятия отрасли прорабатывают различные сценарии, говорит представитель ведомства: "Отсутствие некоторых номенклатурных позиций лакокрасочных материалов (ЛКМ) не влияет на запланированные объемы производства и имеет краткосрочный характер. В ближайшее время ситуация будет стабилизирована", сообщают "Ведомости".

Ранее "АвтоВАЗ" поднял цены на техническое обслуживание своих автомобилей. Стоимость ТО линейки Lada Granta выросла на сумму от 100 до 4 тыс. руб.