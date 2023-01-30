30 Января 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

"АвтоВАЗ" испытывает дефицит краски

Компания "АвтоВАЗ" столкнулась с нехваткой лакокрасочных материалов.

Проблему подтверждают опрошенные дилеры марки. По их словам, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Отмечается, что доступность машин других оттенков возможна "не ранее марта".

Как заявил представитель "АвтоВАЗа", компания находится в постоянном контакте с поставщиками, чтобы наладить регулярные поставки. Данный вопрос может решиться в ближайшие недели.

В настоящее время на площадке Минпромторга "АвтоВАЗ" и предприятия отрасли прорабатывают различные сценарии, говорит представитель ведомства: "Отсутствие некоторых номенклатурных позиций лакокрасочных материалов (ЛКМ) не влияет на запланированные объемы производства и имеет краткосрочный характер. В ближайшее время ситуация будет стабилизирована", сообщают "Ведомости".

Ранее "АвтоВАЗ" поднял цены на техническое обслуживание своих автомобилей. Стоимость ТО линейки Lada Granta выросла на сумму от 100 до 4 тыс. руб.

Теги: АвтоВАЗ, автомобили, автопром



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