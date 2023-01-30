СМИ: новым территориям дадут 10 лет на переход на российский пенсионный возраст

Кабмин России подготовил проект закона об особенностях пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Документ предполагает сохранение возраста выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает - в России и в новых регионах он отличается. При этом, как следует из законопроекта, для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2032 года в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, будет установлен переходный период.

Для назначения пенсии жители новых территорий должны быть гражданами России. Они также должны постоянно проживать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по состоянию на 30 сентября 2022 года. При этом жители Донецкой и Луганской народных республик могли проживать там в период с 11 мая 2014 года (дата проведения референдумов) по 29 сентября 2022 года, Херсонской и Запорожской областей – с 24 февраля 2022 года. по 29 сентября 2022 года и выехать из указанных территорий в РФ, в том числе через территории третьих государств.

Гражданам будет дано время, когда они могут обратиться за назначением пенсий, – с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года, сказано в документе. С 1 марта размеры пенсий, ежемесячных пенсионных выплат будут пересчитаны, а при первичном обращении устанавливаться и выплачиваться согласно российскому законодательству.

Пенсии и ежемесячные выплаты будут осуществляться за счет предоставляемых Фонду пенсионного и социального страхования (Соцфонд) средств бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. После принятия закон вступит в силу 1 марта 2023 года, сообщают "Ведомости".

Напомним, сейчас средний размер пенсии в ДНР составлят 14 тыс. рублей, минимальная пенсия - 10 тыс.