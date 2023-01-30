Чемпионка Олимпиады в Пхенчхане призвала бойкотировать Игры в случае допуска России

Чемпионка Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане в командном турнире фигуристов Меган Дюамель (Канада) в Twitter призвала "больше стран и федераций" обсудить бойкот Игр-2024 в Париже в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии.

Она опубликовала пост с письмом членам Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, в котором сообщается о планах рассмотреть вариант бойкота Игр 3 февраля.

"Я думаю, больше стран и спортивных федераций должны последовать этому примеру", — заявила спортсменка. Дюамель отметила, что если спецоперация не является поводом для отстранения, то "системная допинг-программа, конечно же, является".

Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах полагает, что спортсмены из России и Белоруссии могут поучаствовать в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом.