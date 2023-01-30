30 Января 2023
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Политика В России
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Хинштейн: "Голубой щенок" не запрещен как "пропаганда ЛГБТ"

Закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" в России не касается отечественного мультфильма "Голубой щенок".

Об этом сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, запрет не распространяется на слово "радуга", если речь идет о семицветном символе. Под действие закона попадает только "кастрированный" символ ЛГБТ, "где отсутствует голубой цвет".

Таким образом парламентарий отреагировал НАТО, что театральный фестиваль "Радуга" поменял название на "Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева". Директор ТЮЗа и руководитель фестиваля Светлана Лаврецова заявила, что слово "радуга" убрали "на опережение" из-за запрета "пропаганды ЛГБТ".

"Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ <...>. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд", — сказала она.

Ранее Хинштейн сообщил о первом деле, возбужденном по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его завели после запросов политика в отношении скандально известного издательства "Попкорн букс".

Теги: Хинштейн, ЛГБТ, мультфильм



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