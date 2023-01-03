Скончался Руслан Хасбулатов

Скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, ему было 80 лет. По данным "Коммерсанта", политический деятель скончался у себя на даче в Подмосковье. О причинах смерти Хасбулатова пока не сообщается.

До последнего времени он возглавлял кафедру мировой экономики в составе факультета международных экономических отношений Российского экономического университета им. Плеханова. Кафедра была организована в 1994 году, со дня образования ее главой был Хасбулатов, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор.

В эпоху распада СССР Хасбулатов – сначала сторонник Бориса Ельцина, затем его основной оппонент и активный участник конституционного кризиса до октября 1993, в 1994 году — организатор "Миротворческой миссии профессора Хасбулатова" в Чечне.