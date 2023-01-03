04 Января 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба РЭУ им. Плеханова

Скончался Руслан Хасбулатов

Скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, ему было 80 лет. По данным "Коммерсанта", политический деятель скончался у себя на даче в Подмосковье. О причинах смерти Хасбулатова пока не сообщается.

До последнего времени он возглавлял кафедру мировой экономики в составе факультета международных экономических отношений Российского экономического университета им. Плеханова. Кафедра была организована в 1994 году, со дня образования ее главой был Хасбулатов, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор.

В эпоху распада СССР Хасбулатов – сначала сторонник Бориса Ельцина, затем его основной оппонент и активный участник конституционного кризиса до октября 1993, в 1994 году — организатор "Миротворческой миссии профессора Хасбулатова" в Чечне.

Теги: руслан хасбулатов, биография, московская область



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