В Запорожской области начали выдачу пропусков для проезда блокпостов

В Запорожской области, где указом Владимира Путина введено военное положение, начали выдачу спецпропусков на автомобили. Они понадобятся для проезда через блокпосты на территории региона, передает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию области.

Выдачей пропусков будут заниматься военные комендатуры в Мелитополе, Бердянске, Токмаке и Васильевке.

Чтобы получить пропуск на личный автомобиль местным жителям надо будет предоставить удостоверение личности и регистрационные документы на машину.