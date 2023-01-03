Украина конфисковала у российских банков более 30 миллиардов рублей

Украина конфисковала у российских банков 17 млрд гривен (более 30 млрд руб. по текущему курсу). Деньги пойдут на восстановление разрушенных объектов, в приоритете будут жилые дома, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Он добавил, что ущерб экономике Украины в результате боевых действий превышает 700 миллиардов долларов.

Весной 2022 года сообщалось, что украинские власти приняли решение о принудительной конфискации активов российских Сбербанка и ВЭБ, находящихся на Украине. Позднее Сбер подал иск к украинской "дочке" на 23 млрд руб.