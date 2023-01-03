Германия может изъять активы россиян, причастность которых к военному конфликту доказана - СМИ

Власти Германии рассматривают возможность конфискации активов россиян, чья причастность к военному конфликту на Украине доказана. Речь идет о ранее замороженных из-за санкций активах. Средства могут быть направлены на восстановление Украины, пишет Bloomberg. Окончательного мнения по этому поводу в Берлине пока нет.

Больше всего споров вокруг золотовалютных резервов Центрального банка России. Часть министров немецкого правительства полагает, что использование этих средств может создать опасный прецедент с юридическим казусом. Канцлер Олаф Шольц также не готов идти на конфискацию, если аналогичные действия не предпримут союзники.

Издание отмечает, что конфискация может привести к длительным судебным процессам с целью доказать причастность россиян к военному конфликту.