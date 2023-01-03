Губернатор Саратовской области выразил соболезнования родственникам погибших в Макеевке военных

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родственникам и близким военнослужащих, погибших при обстреле донецкой Макеевки.

Минобороны России подтвердило гибель 63 военнослужащих при обстреле здания ПТУ в новогоднюю ночь. Первоначально СМИ сообщили, что это были солдаты, мобилизованные из Саратовской области. Позже представители администрации региона опровергли такие сообщения. Так, начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко заявила РИА Новости, что на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из данного региона нет.

В посте Бусаргина в Telegram, где он выражает соболезнования, есть отметка об изменении текста сообщения после его публикации. В сообщении говорится: "Разделяем горечь утраты по погибшим в Макеевке российским военнослужащим. Погибшие ребята были, в том числе из соседнего региона — Самарской области. Скорбим вместе. Глубокие соболезнования родным и близким".

Бусаргин добавляет, что "каждый военный на передовой — защитник нашей страны и народа. Наш общий герой, независимо от того, откуда он родом и был призван. Его гибель — наша общая боль".