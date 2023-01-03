03 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: kremlin.ru

Путин до 1 февраля ждет отчет Шойгу об обеспечении военных всем необходимым

Президент России Владимир Путин подписал несколько указов, связанных со специальной военной операцией – по итогам встречи с матерями военнослужащих 25 ноября.

Так, на военных, у которых есть специальные звания полиции, распространят льготы, которые полагаются военным - в случае ранения они получат 3 млн руб., гибели - 5 млн руб. Льготы, которые полагаются военным, также распространили на тех, кто воевал в ДНР и ЛНР с 2014 года.

Также президент поручил обеспечить к 1 февраля показ документального кино об СВО в кинотеатрах.

Еще один приказ касается гражданских больниц – их будут подключать к лечению раненых во время СВО военных.

До 1 февраля министр обороны Сергей Шойгу должен отчитаться об обеспечении участвующих в СВО военных вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере. По поводу этого пункта уже со скепсисом высказался экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: "Обсудил эту новость с донецкими командирами. Будем надеяться, что доклад Верховному будет объективным".

Теги: владимир путин, сво, сергей шойгу



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