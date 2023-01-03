03 Января 2023
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Общество В России
Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты готовятся к "внекорабельной деятельности" на американском сегменте МКС

Роскосмос в 2022 году подписал ряд дополнений к контракту с американским космическим агентством. В том числе речь идет о подготовке американских астронавтов к "перекрестным" полетам (когда россияне летят на МКС на американских кораблях, а американцы – на "Союзах"), а также о "подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции. Зачем россиянам работать на американском сегменте МКС не уточняется.

Также дополнения предусматривают участие персонала NASA в работе на космодроме Байконур – для интеграции грузов на корабль "Союз МС-22" и в его запуске, в предстартовых мероприятиях при запуске корабля "Прогресс МС-21".

В декабре 2022 года глава NASA Билл Нельсон заявил, что ситуация на Земле (имеется в виду конфликт на Украине) не повлияла на взаимоотношения агентства и Роскосмоса – сотрудничество продолжилось и даже укрепилось. В Роскосмосе, в свою очередь, заявили, что NASA протянуло руку помощи российской стороне в ситуации с повреждением корабля "Союз".

 

Теги: роскосмос, nasa, мкс



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