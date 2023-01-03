03 Января 2023
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Общество В России
Фото: instagram.com/meladzevalerian

"Не хочу никого ненавидеть": Меладзе высказался о ситуации на концерте в Дубаи

Заслуженный артист РФ, народный артист Чеченской Республики Валерий Меладзе прокомментировал хейт в свой адрес, начавшийся после появления в сети видео его выступления в Дубаи. Там на вечеринке с русскоговорящей публикой артист на чей-то выкрик "Слава Украине!" ответил словами "Героям слава!".

В своих аккаунтах в соцсетях певец разместил такой пост: "Люди, я хочу чтобы Вы услышали меня, и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ, И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и  между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".

Между тем, ряд наблюдателей отмечает, что никакого хейта не последовало в адрес народного артиста РФ Олега Газманова, который на соседней дубайской вечеринке на просьбу высказать свою позицию по поводу СВО ответил, что устал и хочет отдохнуть.

Теги: валерий меладзе, дубаи, украина



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