03 Января 2023
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Экономика Москва
Фото: Накануне.RU

Сеть наземного метро в Москве в 2023 году вырастет вдвое

Сеть наземного метро в Москве в 2023 году вырастет вдвое, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Новые диаметры МЦД-3 и МЦД-4 – это еще 171 км путей с 80 станциями, из которых 32 станут пересадочными узлами на другие виды рельсового транспорта", - говорится в блоге столичной мэрии.

"МЦД-3 – практически идеальная прямая длиной 85 км с 41 станцией, которая свяжет Зеленоград и Раменское.Третий диаметр улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. Суточный пассажиропоток составит 577 тыс. человек", - сообщили в администрации города.

"МЦД-4 – длиной 86 км с 39 станциями свяжет Апрелевку с Железнодорожным и пройдет через 7 центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. По оценке, ежедневно поездами четвертого диаметра будут пользоваться 455 тыс. пассажиров", - добавили в мэрии.

Четыре диаметра – "это не конец, а лишь середина большой работы", говорится в сообщении мэрии.

Теги: наземное метро, москва, мцд



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