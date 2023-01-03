Беглов напоказ посетил детский лагерь. При этом лишь 6% юных петербуржцев могут отдыхать за городской счет

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил новогодние подарки детям в лагере «Зеркальный». Красочные фото чиновника с детьми в городской прессе сопровождаются оптимистичными сообщениями, что 380 школьников смогут отдохнуть в этом лагере за время зимних каникул. О том, что из-за провалов в хозяйственной политике Смольного на бесплатный отдых могут рассчитывать лишь 5,7% детей Петербурга, журналисты предпочитают умалчивать.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский поздравили с Новым годом детей, отдыхающих в лагере «Зеркальный», сообщило издание «Петербургский дневник». В «Зеркальном» проводят каникулы школьники Северной столицы, в том числе дети участников специальной военной операции.

Отмечается, что лагерь примет в новогодние каникулы около 380 школьников. О том, сколько детей хотели бы отдохнуть в государственных лагерях, но не имеют такой возможности, не сообщается. Однако ранее активисты подсчитали, что лишь 5,7% юных петербуржцев могут рассчитывать на бесплатный отдых в детском лагере. Причина недоступности отдыха для детей —в острой нехватке подобных учреждений в Санкт-Петербурге.

В настоящее время в городе на Неве проживают более полумиллиона школьников. При этом петербуржцам доступно всего 67 детских лагерей, учитывая также заведения соседней Ленобласти. Из этого количества лишь 18 действующих лагерей находятся на балансе Санкт-Петербурга.

На территории города находятся также заброшенные и неиспользуемые лагеря, которые можно отремонтировать и использовать по назначению. Согласно подсчетам активистов, в городе пустуют 13 лагерей, в которых только за летний сезон 2022 года отдохнули бы 10,5 тысяч детей, не говоря уже о том, что неиспользуемые помещения можно сдавать в аренду. Однако нерациональное хозяйственное управление Петербургом не позволяет распоряжаться городскими активами с пользой.

Сообщалось также, что ряд стоящих на балансе Санкт-Петербурга лагерей могут использоваться не по назначению. Журналисты обратили внимание на признаки эксплуатации некоторых помещений вовсе не детскими учреждениями. Хотя по документам внутри располагаются объекты образования, детей на территории замечено не было.

Проблемы в Петербурге наблюдаются также со школами и детскими садами. Немногие дети могут посещать учебные заведения неподалеку от дома — зачастую родители вынуждены развозить своих отпрысков в соседние районы. В некоторых классах учится по 40 и более детей, что негативно отражается на успеваемости. Особенно остро ситуация обстоит в новых динамично развивающихся районах, однако и жители исторического центра зачастую не могут рассчитывать на школу или детский сад в шаговой доступности. Нехватка дошкольных и школьных заведений наблюдается в поселке Шушары, Приморском, Невском районе и других локациях.