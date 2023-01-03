03 Января 2023
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Экономика В России
Фото: nissan.ru

НАМИ передает "АвтоВАЗу" российские активы концерна Nissan - Мантуров

ФГУП НАМИ (подведомственная Минпромторгу РФ структура) передаст "АвтоВАЗу" российские активы концерна Nissan, ушедшего из страны. В их числе завод в Санкт-Петербурге. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил вице-премьер российского правительства Денис Мантуров.

"Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает "АвтоВАЗу" для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге", - заявил министр.

В конце ноября 2022 года Nissan за символическую цену передал свои активы НАМИ с возможностью выкупа по той же стоимости в течение шести лет. Сделка также предполагает передачу послепродажного обслуживания автомобилей бренда "АвтоВАЗу", эта же компания займется поставкой запчастей в РФ.

Теги: автовах, нами, nissan, денис мантуров



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