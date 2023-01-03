"Депутат, видимо, алкоголик": профсоюзы раскритиковали инициативу из Госдумы о сокращении новогодних каникул

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) раскритиковали идею депутата Госдумы Максима Иванова ("Единая Россия") о сокращении новогодних каникул до трех дней. Парламентарий предположил, что россияне под конец столь продолжительных выходных уже просто не знают, куда себя деть.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков предложил Иванову не судить людей по себе, потому что большинство "проводит праздники с семьей и культурно отдыхает".

"Этот депутат, видимо, алкоголик. Это очередной бред, таких было много. Видимо, это было связано с его нарушением спортивного образа жизни в течение первых дней праздника. А все остальные люди гуляют со своими детьми, ездят в путешествие. Праздники новогодние, рождественские каникулы отработаны, и все люди к ним привыкли и ждут. Чудаков много везде, в том числе и в "Единой России", - заявил Шмаков в эфире радио "Говорит Москва".

"Надо посмотреть, у депутата Иванова есть дети или нет. Может быть, он бросил своих детей, уйдя от жены, и ему не с кем гулять сейчас. Мы обсуждаем это ежегодно, когда согласовываем праздничные дни в рамках российской трёхсторонней комиссии. Работодатели, профсоюзы и правительство согласовывают оптимальные графики выходных и праздничных дней. Всё обсуждается ежегодно, уже обсуждалось 100 раз. А дурацких депутатских инициатив мы уже проходили очень много. Это не что иное, как пиар. Пусть они лучше делом займутся экономикой, улучшением жизни людей. Тех, кто принимает законы, которые создают неудобства для людей, нужно гнать", - заявил Шмаков.