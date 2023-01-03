Ледяной дождь и гололед ожидаются в Москве до конца суток – прогноз

В Москве в предстоящие сутки синоптики обещают ледяной дождь и гололед. В департаменте транспорта мэрии в связи с этим попросили автомобилистов быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

Также синоптики не исключают, что из-за прохождения над столичным регионом холодного фронта ближе к ночи могут начаться перебои в работе аэропортов, поскольку ледяной дождь сменится снегом.