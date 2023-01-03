В Самаре, Тольятти и Сызрани прошли траурные митинги в память о погибших в Макеевке мобилизованных

В Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске во вторник, 3 января, прошли траурные митинги в память о погибших мобилизованных из Самарской области. 1 января в донецкой Макеевке в результате удара по расположению российских военных погибли 63 человека (по официальным данным, предоставленным Минобороны РФ.

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Тем временем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал в Москву и встретился с "руководством Министерства обороны".

"Договорились о полной координации действий Министерства обороны и региона. Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащих, призванных с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов. Сейчас очень важны проверенные официальные данные. По мере поступления сведений по каждому военнослужащему будем доводить информацию до родных и близких. Уже завтра планирую быть в ростовском госпитале, где проходят лечение наши бойцы", - заявил Азаров. Он не уточнил, обсуждалась ли конкретно ситуация с массовой гибелью самарцев в зоне СВО.