Путин провел первую в 2023 году встречу и узнал, что на отечественную приборную базу нужно больше денег

03 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путин провел первую в 2023 году встречу и узнал, что на отечественную приборную базу нужно больше денег

Владимир Путин провел первую в 2023 году официальную встречу – с министром высшего образования и науки Валерием Фальковым. Глава ведомства доложил о ситуации с проблемным направлением – отечественной приборной базой.

Фальков сообщил, что по поручению президента сформирована специальная программа – по производству отечественных приборов. Правда, пока похвастаться можно только стартовыми параметрами: назначили руководителей, определили 10 основных направлений и заложили 12 млрд руб. на три ближайших года. При этом освоить успели менее 10% суммы. А министр уже предсказывает увеличение расходов.

"Я бы так сказал, что это для начала, потому что очевидно, что программа требует гораздо более серьёзного финансирования, и мы это сделаем в ближайшие годы, постараемся. Но, не откладывая в долгий ящик, мы уже определили четыре наших ведущих университета – это МФТИ, МИФИ, Бауманка и МИЭТ. И определили 15 самых ключевых позиций, довели до них почти миллиард рублей, и они уже плотно работают", - заявил Фальков.

Министр заявил, что важно создать не "музей образцов", а массовое производство востребованных приборов.

Теги: владимир путин, валерий фальков, приборы, производство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети