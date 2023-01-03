Путин провел первую в 2023 году встречу и узнал, что на отечественную приборную базу нужно больше денег

Владимир Путин провел первую в 2023 году официальную встречу – с министром высшего образования и науки Валерием Фальковым. Глава ведомства доложил о ситуации с проблемным направлением – отечественной приборной базой.

Фальков сообщил, что по поручению президента сформирована специальная программа – по производству отечественных приборов. Правда, пока похвастаться можно только стартовыми параметрами: назначили руководителей, определили 10 основных направлений и заложили 12 млрд руб. на три ближайших года. При этом освоить успели менее 10% суммы. А министр уже предсказывает увеличение расходов.

"Я бы так сказал, что это для начала, потому что очевидно, что программа требует гораздо более серьёзного финансирования, и мы это сделаем в ближайшие годы, постараемся. Но, не откладывая в долгий ящик, мы уже определили четыре наших ведущих университета – это МФТИ, МИФИ, Бауманка и МИЭТ. И определили 15 самых ключевых позиций, довели до них почти миллиард рублей, и они уже плотно работают", - заявил Фальков.

Министр заявил, что важно создать не "музей образцов", а массовое производство востребованных приборов.