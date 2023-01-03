03 Января 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: t.me/rogozin_do

"Линия фронта у нас условна": Рогозин раскритиковал контроль на блокпостах в зоне СВО

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал ситуацию с контролем на блокпостах в зоне СВО. По его мнению, к проверке автомобилей и пассажиров проверяющие с российской стороны часто относятся формально и халатно, из-за чего на территорию РФ проникают диверсанты.

"Уже несколько сообщений получил от моих военных советников на местах и из другого информированного источника об активизации деятельности украинских диверсионно-разведовательных групп на прифронтовой территории ДНР. Используют форму военнослужащих Армии России или смешанный камуфляж русских добробатов с соответствующими разнообразными пёстрыми шевронами. Заходят на глубину до 10 км нашей территории для сбора развединформации и захвата важных "языков". Появляются непосредственно в расположении наших воинских частей", - пишет Рогозин в своем Telegram-канале.

"С учетом того, как у нас обычно на блокпостах проходит проверка автотранспорта (Как? Да просто путем обмена приветствиями между сидящими на передних сидениях и проверяющими военными. Как правило, никто даже не тормозит машины, набитые нервными вооруженными людьми в камуфляже), полагаю, что контроль на приграничных к фронту дорогах надо ужесточить", - добавил Рогозин, который некоторое время находился в зоне СВО в качестве технического консультанта, а сейчас с ранением находится в Москве.

"Бандеровщина - враг не только внешний, но и внутренний. Линия фронта у нас условна. Последние трагические события также не обошлись без саботажа вражеского подполья, уверен в этом. Поэтому бдительность и контроль на дорогах надо усилить", - заключает Рогозин.

Теги: дмитрий рогозин, проверка, халатность, блокпост



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