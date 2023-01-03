В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники и распределять выходные дни по году более равномерно.

"Чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить дни рационально", - цитирует РИА Новости депутата Госдумы от "Единой России" Максима Иванова.

Он предлагает оставить в новогодние праздники три выходных дня. А вот майские выходные Иванов сокращать не считает нужным, поскольку россияне в этот период занимаются посевной.