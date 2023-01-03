Уральские полицейские в канун Нового года помогли застрявшему на трассе пешеходу

03 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Уральские полицейские в канун Нового года помогли застрявшему на трассе пешеходу

В Свердловской области полицейские помогли жителю Тавды до наступления Нового года оказаться дома, хотя, учитывая обстоятельства, шансов у него было немного.

"Вечером 31 декабря наряд ДПС в составе старшего инспектора Дениса Владимирова и инспектора Андрея Новикова патрулировал автодорогу Тавда - д. Увал. Внимание сотрудников полиции привлек мужчина, который пешком шёл по трассе, не смотря на тридцатиградусный мороз", - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Полицейские остановились и пригласили пешехода согреться в служебной машине. По словам мужчины, он живет в Урае, а 30 декабря его жена и ребенок уехали в Тюмень. Сам мужчина с ними не поехал из-за работы. 31 числа планировал на автобусе добраться к родным. Но по прибытию на автовокзал увидел, что касса закрыта.

"Тогда было принято решение идти пешком, а по дороге поймать попутную машину, но проезжавшие водители не останавливались. На помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции, которые доставили мужчину, оказавшегося в трудной жизненной ситуации в сильный мороз до ближайшего населенного пункта, где нашли другое транспортное средство, направлявшееся в Тюмень. Таким образом свердловчанин, благодаря неравнодушному отношению к людям сотрудников полиции Тавды, успел до боя курантов к праздничному столу своей семьи. Житель Урая высказал искренние слова благодарности наряду ДПС", - отметил полковник Горелых.

Теги: полиция, новый год, помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети