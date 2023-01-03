Уральские полицейские в канун Нового года помогли застрявшему на трассе пешеходу

В Свердловской области полицейские помогли жителю Тавды до наступления Нового года оказаться дома, хотя, учитывая обстоятельства, шансов у него было немного.

"Вечером 31 декабря наряд ДПС в составе старшего инспектора Дениса Владимирова и инспектора Андрея Новикова патрулировал автодорогу Тавда - д. Увал. Внимание сотрудников полиции привлек мужчина, который пешком шёл по трассе, не смотря на тридцатиградусный мороз", - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Полицейские остановились и пригласили пешехода согреться в служебной машине. По словам мужчины, он живет в Урае, а 30 декабря его жена и ребенок уехали в Тюмень. Сам мужчина с ними не поехал из-за работы. 31 числа планировал на автобусе добраться к родным. Но по прибытию на автовокзал увидел, что касса закрыта.

"Тогда было принято решение идти пешком, а по дороге поймать попутную машину, но проезжавшие водители не останавливались. На помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции, которые доставили мужчину, оказавшегося в трудной жизненной ситуации в сильный мороз до ближайшего населенного пункта, где нашли другое транспортное средство, направлявшееся в Тюмень. Таким образом свердловчанин, благодаря неравнодушному отношению к людям сотрудников полиции Тавды, успел до боя курантов к праздничному столу своей семьи. Житель Урая высказал искренние слова благодарности наряду ДПС", - отметил полковник Горелых.