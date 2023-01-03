В Подмосковье столкнулись такси и электричка, два человека погибли

В подмосковной Ивантеевке два человека погибли во время столкновения электрички и такси. Автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, машину буквально затащило под поезд, пишет издание "Подъем".

Сейчас на ярославском направлении ж/д нет движения в сторону станции Фрязино. Были запущены компенсационные автобусы по маршрутам Фрязино – Воронок и Детская – Зеленый Бор, пока специалисты восстанавливают исправность ж/д путей.