03 Января 2023
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Происшествия Москва
Фото: http://kprf-chel.ru/

В Подмосковье столкнулись такси и электричка, два человека погибли

В подмосковной Ивантеевке два человека погибли во время столкновения электрички и такси. Автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, машину буквально затащило под поезд, пишет издание "Подъем".

Сейчас на ярославском направлении ж/д нет движения в сторону станции Фрязино. Были запущены компенсационные автобусы по маршрутам Фрязино – Воронок и Детская – Зеленый Бор, пока специалисты восстанавливают исправность ж/д путей.

Теги: подмосковье, ж/д переезд, столкновение, электричка, такси



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