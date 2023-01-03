Голливудский актер Джереми Реннер находится в реанимации в критическом состоянии

Голливудский актер Джереми Реннер находится в реанимации в критическом, но стабильном состоянии после травмы, которую он получил во время уборки снега.

По данным американских СМИ, звезда "Мстителей" получил резаные раны и тупую травму груди в результате несчастного случая. В понедельник Реннер перенес две операции.

Реннер занимался уборкой снега на своем ранчо на озере Тахо в штате Невада. По неподтвержденным данным, в какой-то момент он не справился с техникой и получил обширные травмы.

Буквально накануне актер поделился в соцсетях фотографией с заснеженными деревьями на своем участке и восхитился снегопадом, а неделей раньше он показывал кучу снега, из которой собирался сделать горку для детей.