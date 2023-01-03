В Севастополе сбиты два беспилотника, работает система ПВО

В Севастополе ночью и утром сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Оба БПЛА были сбиты над морем. "В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА. Всё службы работают в штатном режиме", - написал Развожаев в своем Telrgram-канале.

Позже он добавил: "Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие".