Возросло число погибших при ударе ВСУ по мосту в Запорожской области

Выросло число погибших при обстреле боевиками ВСУ железнодорожного моста в Светлодолинском Запорожской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент Накануне.RU.



"Убиты пять человек. четыре человека ранены, двое из которых находятся в тяжелом состоянии", - заявил он.



Сегодня около 12.30 украинские боевики нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в пос. Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ. Есть пострадавшие, в том числе погибшие и раненые среди мирного населения.