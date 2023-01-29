30 Января 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Возросло число погибших при ударе ВСУ по мосту в Запорожской области

Выросло число погибших при обстреле боевиками ВСУ железнодорожного моста в Светлодолинском Запорожской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Убиты пять человек. четыре человека ранены, двое из которых находятся в тяжелом состоянии", - заявил он.

Сегодня около 12.30 украинские боевики нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в пос. Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ. Есть пострадавшие, в том числе погибшие и раненые среди мирного населения.

Теги: HIMARS, ВСУ, погибшие



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