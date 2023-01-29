30 Января 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Лавров призвал Израиль и Палестину воздерживаться от деградации обстановки в регионе

28 и 29 января состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и министром иностранных дел и по делам соотечественников Палестины Риядом аль-Малики, сообщили Накануне.RU в МИД РФ.

Глава внешнеполитического ведомства России выразил своим коллегам соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности.

"С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооружённого противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям. Сергей Лавров призвал израильских и палестинских партнёров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки", - говорится в сообщении.

В МИД также сообщили об откровенном и заинтересованном обмене мнениями относительно перспектив развития ситуации в ближневосточном регионе с упором на проблематику палестино-израильского урегулирования. Лавров подчеркнул острую необходимость возобновления усилий "квартета" международных посредников с целью скорейшего перезапуска переговорного процесса между израильской и палестинской сторонами на общепризнанной международно-правовой основе.

Кроме того, министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Была подтверждена готовность развивать взаимовыгодное разноплановое сотрудничество между странами.

Теги: Сергей Лавров, Израиль, Палестина



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