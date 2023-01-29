Бойцы ЧВК "Вагнер" обнаружили в Бахмуте тела иностранных наемников с отрезанными головами и кистями рук

Российский предприниматель Евгений Пригожин подтвердил информацию о том, что в Бахмуте были обнаружены обезглавленные тела иностранных наемников.

Бизнесмен рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили на территории Бахмута тела иностранных наемников, у которых были отрезаны головы и кисти рук. Также были найдены телфоны и другие вещи, подтверждающие, что убитые были наемниками.

«Сегодня на Бахмуте подразделениями ЧВК «Вагнер» были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности», - публикует пресс-служба компании «Конкорд» заявление бизнесмена.

По словам бизнесмена, противник не смог забрать тела убитых, потому что на той территории идут плотные бои, и таким способом решил скрыть их личности.

В заключение Пригожин подчеркнул, что тела и доказательная база будут переданы следственным органам.