30 Января 2023
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Происшествия
Фото: Накануне.RU

Атаковавшие объект Минобороны Ирана беспилотники могли быть запущены с территории страны

Тип беспилотников, с помощью которых было совершено нападение на объект Минобороны Ирана в городе Исфахан, свидетельствует о том, что аппараты были запущены с территории исламской республики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Ранее агентство IRNA со ссылкой на источники информировало, что атака на объект оборонного ведомства в Исфахане была совершена с использованием трех современных квадрокоптеров, оснащенных небольшими бомбами.

В ночь на воскресенье IRNA сообщило, что в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны страны заявило, что в субботу была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников. По информации министерства, один аппарат был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. При этом в заявлении не уточнялось, кого Тегеран считает причастным к нападению.

Теги: беспилотники, Минобороны Ирана, взрыв



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