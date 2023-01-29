Жуткие находки в Бахмуте - изувеченные тела иностранных наемников

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об обнаружении в Артемовске (украинское название - Бахмут - примеч. ред.) тел иностранных наемников. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Пригожина, у трупов были отрезаны кисти рук.

"Сегодня на Бахмуте подразделениями ЧВК "Вагнер" были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами. Все тела и другие доказательства в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений", - говорится в сообщении.