30 Января 2023
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Фото: Александр Река /ТАСС

Жуткие находки в Бахмуте - изувеченные тела иностранных наемников

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об обнаружении в Артемовске (украинское название - Бахмут - примеч. ред.) тел иностранных наемников. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Пригожина, у трупов были отрезаны кисти рук.

"Сегодня на Бахмуте подразделениями ЧВК "Вагнер" были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами. Все тела и другие доказательства в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений", - говорится в сообщении.

Теги: Пригожин, наемник, Артемовск, отрезанные руки, отрезанные головы, тела



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