Теннисист Джокович выиграл 22-й "Большой шлем" и сравнялся с рекордом Надаля

Теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2023 (Australian Open).

Серб в финале одолел грека Стефаноса Циципаса в трёх сетах – 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Для Новака это уже 22-й выигранный турнир "Большого шлема". По этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем.

Джокович в 10-й раз выигрывает Australian Open. Кроме этого, он семь раз побеждал на "Уимблдоне", три – на US Open и два – на "Ролан Гаррос".

Напомним также, что прошлый Australian Open Джокович вынужденно пропустил: власти Австралии депортировали его из-за отказа вакцинироваться от коронавируса COVID-19.