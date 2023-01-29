В МИД РФ после удара ВСУ по больнице в ЛНР заявили о вовлеченности Запада в конфликт

В российском МИД сделали официальное заявление в связи с очередным военным преступлением киевского режима и стран Запада, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве в очередной раз подчеркнули политику двойных стандартов, которую ведут страны Европы и США и заявили об их прямой вовлеченности в конфликт. Поводом для такой оценки со стороны российского дипломатического ведомства стал удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР.

Удар по российской больнице был произведен 28 января, системами залпового огня "HIMARS" производства США. В МИД РФ также подчеркнули, что ВСУ использовали предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, включая спутниковую. Жертвами удара стали 14 пациентов больницы, еще 24 получили ранения различной степени тяжести. Позднее в тот же день ВСУ выпустили 17 ракет по Новой Каховке в Херсонской области России. Треть из них разорвалась на территории местной больницы.

"Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев. Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям. Молчат и международные структуры, призванные давать беспристрастную оценку таким деяниям. Налицо откровенные двойные стандарты. Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками "преступлений" российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия. Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления. За подобной неуклюжей тактикой видна явная попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение. Ясно, что западники и Киев не имеют ни формального, ни морального права на упомянутые вздорные обвинения в наш адрес", - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что се эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание.