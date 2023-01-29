В МИД РФ после удара ВСУ по больнице в ЛНР заявили о вовлеченности Запада в конфликт

29 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом Украина
Фото: nakanune.ru

В МИД РФ после удара ВСУ по больнице в ЛНР заявили о вовлеченности Запада в конфликт

В российском МИД сделали официальное заявление в связи с очередным военным преступлением киевского режима и стран Запада, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве в очередной раз подчеркнули политику двойных стандартов, которую ведут страны Европы и США и заявили об их прямой вовлеченности в конфликт. Поводом для такой оценки со стороны российского дипломатического ведомства стал удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР.

Удар по российской больнице был произведен 28 января, системами залпового огня "HIMARS" производства США. В МИД РФ также подчеркнули, что ВСУ использовали предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, включая спутниковую. Жертвами удара стали 14 пациентов больницы, еще 24 получили ранения различной степени тяжести. Позднее в тот же день ВСУ выпустили 17 ракет по Новой Каховке в Херсонской области России. Треть из них разорвалась на территории местной больницы.

"Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев. Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям. Молчат и международные структуры, призванные давать беспристрастную оценку таким деяниям. Налицо откровенные двойные стандарты. Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками "преступлений" российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия. Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления. За подобной неуклюжей тактикой видна явная попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение. Ясно, что западники и Киев не имеют ни формального, ни морального права на упомянутые вздорные обвинения в наш адрес", - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что се эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание.

Теги: МИД РФ, ЛНР, Новоайдар, больница, удар, Запад



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.01.2023 18:53 Мск В ЛНР из-за удара из HIMARS по больнице погибли 14 пациентов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети