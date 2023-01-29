В Тюмени следователи проводят проверку из-за проживания детей в аварийном доме

В Тюмени следователи проводят проверку информации о проживании граждан с детьми в аварийном доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Органы местного самоуправления установили длительные сроки для расселения, что ставит под угрозу безопасность проживающих в доме людей.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована процессуальная проверка", - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.