29 Января 2023
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Фото: admhmao.ru

Николай Дроздов попал в реанимацию с многочисленными переломами ребер

Знаменитый телеведущий и путешественник Николай Дроздов попал в реанимацию, сообщает "МК" со ссылкой на друга Дроздова Константина Мирошника.

По его словам, 85-летний Дроздов неудачно упал на улице, когда возвращался с работы в МГУ. Врачи зафиксировали у него переломы восьми ребер. Дроздову, который страдает от сильных болей, постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние.

На днях Дроздова перевели из реанимации в отдельную палату. В больнице рядом с ним находится дочка: других посетителей в клинику не пускают. Гипс врачи накладывать не стали: ждут, когда ребра срастутся сами. По словам Мирошника, Николай Дроздов держится молодцом и не унывает.

"Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях", - сообщил Мирошник.

По словам врачей, еще неделю ведущий проведет в больнице, затем два месяца восстановления.

Теги: Николай Дроздов, перелом ребер, реанимация



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