29 Января 2023
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Экономика В России Москва
Фото: Накануне.RU

В России засекретили информацию о ситуации в экономике

Россия ограничила доступ к экономической статистике из-за гибридной войны, которую ведут страны Запада с РФ. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее", - заявил Песков.

Он также подчеркнул, что утверждения о том, что президент получает искаженную информацию, не соответствуют действительности и что у Путина есть вся информация, он проводит заседания экономического кабинета практически каждую неделю.

Как сообщало ,Накануне.RU июне прошлого года министерство экономического развития России предложило установить поправку в закон о государственной тайне, которая исключает информацию о размере золотого запаса и валютных резервов из перечня сведений, не подлежащих засекречиванию. Закон был принят.

После ужесточения антироссийских санкций, в том числе – заморозки примерно $300 млрд российских валютных резервов, ЦБ максимально сократил количество раскрываемой информации о резервах. Последний раз регулятор раскрыл информацию о валютной и географической структуре резервов по состоянию на конец 2021 года в составе годового отчета.

Теги: Песков, экономическая статистика, золотовалютный резерв, государственная тайна, гибридная война



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