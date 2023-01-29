Посольство России в Иране заявило, что среди российских граждан пострадавших при взрывах нет

Посольство России в Иране прокомментировало информацию о взрывах на территории Ирана, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным посольства, информации о пострадавших при взрывах россиян нет

"Посольство ориентируется на официальное заявление Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана о том, что вечером 28 января около 23.30 была произведена атака с применением беспилотников на один из производственных объектов этого ведомства в городе Исфагане. Серьезных повреждений, равно как и человеческих жертв нет. В результате работы системы ПВО один БПЛА был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены. Внимательно анализируем сообщения СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с Генконсульствами Российской Федерации в Реште и Исфагане, а также другими росорганизациями. Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме", - говорится в сообщении посольства.

Поздним вечером 28 января на оборонном заводе в иранском городе Исфахан произошли взрывы. Министерство обороны Ирана заявило, что это была "неудачная атака" беспилотников. Официально ответственность за нападение никто на себя не взял, однако иранские СМИ писали о взрывах как минимум в пяти провинциях. Телеканал Al Arabiya, ссылаясь на неназванные "израильские СМИ", сообщил о начале военной операции Израиля против Ирана.