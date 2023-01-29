Готовность НАТО к конфронтации с Россией не изменит целей спецоперации России

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов заявил, что высказывания о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией тащат мир ядерный коллапс. По его словам, Россия никогда не стремилась к конфликту с альянсом, а подобная риторика не изменит цели спецоперации.

"В НАТО должны понимать: подобные заявления тащат мир в ядерный коллапс. Нас они не заставят отказаться от наших целей на Украине. И должны принимать: ядерный конфликт не предполагает избирательности", - приводят его слова РИА "Новости".

Парламентарий назвал заявление Роба Баэура о готовности НАТО к конфронтации с Россией "чудовищным". Он подчеркнул, что РФ делала все для снижения военного напряжения.

"Ответом нашим должно стать наращивание военного давления на Украине. Всякий шаг вперед отодвигает войну с НАТО. Назад - приближает!" - резюмировал он.

Напомним, председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

При этом он оговорился, что НАТО будет готова ответить только в том случае, если РФ перейдет красную линию, вторгнувшись в одну из стран - членов альянса.

Бауэр подчеркнул, что входящие в НАТО государства должны быть лучше подготовлены, поскольку военная инициатива сейчас принадлежит России.